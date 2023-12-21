Новейший «Буян-М» провел электронные пуски «Калибрами»

МРК «Наро-Фоминск» в ходе испытаний провел электронные пуски «Калибрами»

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» провел электронные пуски ракетами «Калибр» в ходе учений на Балтике. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«В соответствии с планом государственных испытаний в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж новейшего малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" в рамках контрольного выхода провел учения по отработке нанесения ракетного удара комплексом "Калибр" по отдаленным целям "противника"», — говорится в сообщении.

По данным объективного контроля, цели, имитирующие скопления боевой техники и живой силы, а также защищенные объекты условного противника, успешно поразили в ходе условных пусков.

Также на учениях отработали задачи по борьбе за живучесть корабля, подводную противодиверсионную оборону и выполнили задачи для проверки средств противовоздушной обороны. В пресс-службе подчеркнули, что в ближайшее время МРК «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота.

Ранее стало известно, что «Наро-Фоминск» в ходе государственных испытаний в Балтийском море выполнил стрельбы по воздушным целям.

В ноябре источник «Известий» сообщил, что Минобороны России прорабатывает вопрос оснащения МРК проекта 21631 зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М».