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20:31, 14 декабря 2023Наука и техника

В России испытали носитель «Калибров»

Балтфлот: МРК «Наро-Фоминск» выполнил стрельбы в ходе госиспытаний

Кадр: Первый канал

В ходе проходящих в Балтийском море государственных испытаний малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), выступающий носителем, в частности, крылатых ракет семейства «Калибр», выполнил стрельбы по воздушным целям. Об этом со ссылкой на Балтийский флот сообщает ТАСС.

Стрельбы были выполнены из корабельного комплекса управляемого вооружения «Гибка». Цель была успешно поражена. «В качестве воздушных мишеней во время выполнения стрельб использовалась светящаяся авиационная бомба САБ-250, сброшенная фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации флота и представленная в виде гирлянды со светящимися элементами», — уточнили на флоте.

В августе агентству на Зеленодольском заводе сообщили, что «Наро-Фоминск» пройдет ходовые и государственные испытания в Кронштадте.

В июле гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов пообещал, что МРК будет передан Военно-морскому флоту России в декабре.

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      Иван Потапов
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