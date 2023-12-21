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19:41, 21 декабря 2023Силовые структуры

Обвиняемого в миллиардных хищениях российского экс-министра отправили в колонию

Суд в Москве дал 12 лет колонии экс-министру Абызову, обвиненному в хищениях
Михаил Абызов

Михаил Абызов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиненного в миллиардных хищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денег и коммерческом подкупе. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 80 миллионов рублей.

Защита бывшего министра в ближайшее время может обжаловать приговор, уточняет ТАСС. Остальным фигурантам уголовного дела назначены различные сроки наказания.

Ранее гособвинитель запросил для Абызова 19,5 года колонии и штраф в размере 470 миллионов рублей.

Чиновника задержали в марте 2019 года за хищение и вывоз за рубеж 4 миллиардов рублей. С тех пор он находится в СИЗО.

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      Олеся Мицкевич
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