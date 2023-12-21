Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 21 декабря 2023Мир

В Палестине отвергли полное уничтожение ХАМАС Израилем

Посол Палестины Салах Абдель Шафи: ХАМАС останется как политическая структура
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Палестинское движение ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним в военном плане, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, оно останется одной из политических сил Палестины. «ХАМАС продолжит свое существование как политическая структура, как политическая сила», — отверг он полное уничтожение организации. При этом он затруднился ответить, каким будет роль ХАМАС в будущем управлении сектором Газа.

Ранее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о планах уничтожить всех членов ХАМАС по всему миру. Он пообещал, что все бойцы ХАМАС будут ликвидированы, даже если это займет несколько лет.

Кроме того, глава контрразведки страны признал провал в работе спецслужбы накануне нападения палестинской стороны 7 октября, однако заверил, что она извлекла уроки из своих ошибок.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это преступление» Порошенко рассказал, что украинские военные испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов

      Хозяева секс-клуба рассказали о правилах для участников оргий

      Мужчин предупредили о возможных проблемах с потенций в новогодние праздники

      В Палестине отвергли полное уничтожение ХАМАС Израилем

      Ким Чен Ын пообещал ответить на провокации ядерным ударом

      Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 реформах экономики

      Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

      27-летнюю возлюбленную Венсана Касселя сняли в купальнике на пляже

      В США назвали Су-35 «способным противником» американского F-35

      В США объяснили проблемы с согласованием помощи Украине «призраком Трампа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости