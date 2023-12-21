В Палестине отвергли полное уничтожение ХАМАС Израилем

Посол Палестины Салах Абдель Шафи: ХАМАС останется как политическая структура

Палестинское движение ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним в военном плане, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, оно останется одной из политических сил Палестины. «ХАМАС продолжит свое существование как политическая структура, как политическая сила», — отверг он полное уничтожение организации. При этом он затруднился ответить, каким будет роль ХАМАС в будущем управлении сектором Газа.

Ранее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о планах уничтожить всех членов ХАМАС по всему миру. Он пообещал, что все бойцы ХАМАС будут ликвидированы, даже если это займет несколько лет.

Кроме того, глава контрразведки страны признал провал в работе спецслужбы накануне нападения палестинской стороны 7 октября, однако заверил, что она извлекла уроки из своих ошибок.