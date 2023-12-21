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19:46, 21 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

«Фобос»: в новогоднюю ночь в Москве ожидается легкий снег и до 9 градусов мороза

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В новогоднюю ночь в Москве ожидается легкий снег и до 9 градусов мороза. Погода в столице будет близкой к климатической норме, рассказали синоптики центра «Фобос», сообщает агентство новостей «Москва».

В понедельник, 25 декабря, температура воздуха будет достигать от минус 1 до минус 3 градусов. А в среду, 27 декабря, потеплеет до нуля градусов на фоне небольшого снега.

«Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме — под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4 — минус 9 градусов», — рассказали метеорологи.

Ранее специалисты отметили, что в Москве к началу третьей декады декабря выпало слишком много снега. По данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, в городе уже выпало 54 миллиметра осадков, или 106 процентов от месячной нормы.

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      Нина Ташевская
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