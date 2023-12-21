Популярный блогер поделился советом от шеф-повара Ивлева

Популярный российский фуд-блогер Станислав Плетнев, известный как Супер Стас, рассказал о профессиональном совете от известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Подробности он раскрыл в выпуске шоу Анастасии Ивлеевой AgentShow, доступном во «ВКонтакте».

Плетнев, делающий обзоры на рестораны, рассказал, что недавно общался с Ивлевым. «Он мне говорит: первые три месяца в заведения лучше не соваться [делать обзоры]» — поделился он советом от шеф-повара.

Блогер добавил, что после этого не позволяет себе резкой критики в адрес ресторанов, которые открылись недавно. По словам Плетнева, когда заведения только начинают работать, ошибки могут случаться.

Ранее Ивлев высказался о неудачных эпизодах программы «Едим дома» с ведущей Юлией Высоцкой. Он заявил, что ни она, ни выпускающие редакторы программы ничего не понимают в готовке. Шеф при этом подчеркнул, что не считает правильным высмеивать ведущую.

Супер Стас публикует видео с обзорами еды и оценкой заведений с 2019 года. На его канал на YouTube подписаны 2,96 миллиона человек.