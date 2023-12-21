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12:50, 21 декабря 2023Экономика

Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

Глава сети «Курильский берег» Рудько: икра не может быть дешевле 6 тысяч рублей

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallokpress.com

В России розничная стоимость качественной красной икры не может быть ниже шести тысяч рублей за килограмм. В настоящее время цены на дальневосточный продукт высокого качества варьируются в районе 6-8 тысяч, заявил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Рудько отметил, что икра горбуши будет наиболее доступной для россиян в связи с большими объемами улова в 2023 году. В то же время розничная стоимость икры кеты, нерки и кижуча сейчас находится в диапазоне от семи тысяч рублей за килограмм и выше, уточнил он.

Специалист также заявил, что рыбная продукция, которая производится на Дальнем Востоке, в большинстве своем является высококачественной. Нарушения могут быть выявлены на этапе транспортировки товара. «Надо понимать, что хорошая икра дешевой быть не может», — заключил он.

Ранее в Роскачестве пришли к выводу, что на российском рынке только три марки красной икры соответствуют знаку качества. В их число вошли «Русское море», «Очень» и «Тунайча». В остальной исследуемой продукции были выявлены серьезные нарушения. Так, в икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента» эксперты выявили наличие кишечной палочки.

В начале ноября о вероятном снижении розничных цен на красную икру горбуши заявлял глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, к тому времени отпускные цены у рыбаков на этот вид продукции снизились почти в полтора раза на фоне значительного объема предложения. Рекордный вылов лососевых в России в 2023 году также подтвердил зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков. По его словам, вылов стал вторым по величине за всю историю наблюдений.

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      Анатолий Акулов
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