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12:59, 21 декабря 2023Россия

Россиянин с 14-летним сыном пропали в тундре

Отец с 14-летним сыном пропали пять дней назад в тундре в Красноярском крае

Фото: Unsplash

Отец с 14-летним сыном пропали пять дней назад в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Как утверждает собеседник телеканала, россиянин с подростком отправились туда на стойбище. Вечером 20 декабря женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее брат 16 декабря вместе со своим сыном на снегоходе уехал в тундру на стойбище и пропал.

Источник отметил, что мужчина и мальчик брали с собой мобильные телефоны, но сейчас оба абонента недоступны.

Сотрудники полиции и неравнодушные граждане начали искать отца с сыном-школьником.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области начали искать четырех мужчин, которые отправились на рыбалку на озеро Байкал и исчезли.

Волонтеры пояснили, что несколько групп вышли из Сахюрты на катере и на автомобилях.

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      Анна Щербакова
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