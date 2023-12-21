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08:33, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка расправилась с мужем из-за алкоголя и попала под суд

На Амуре будут судить женщину, расправившуюся с мужем из-за алкоголя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Амурской области рассмотрят дело 54-летней местной жительницы, расправившейся с мужем и попавшей под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 сентября на улице Первомайской в селе Ивановка семейная пара выпивала. Они начали ссориться из-за алкоголя, в ходе конфликта женщина взяла нож и ударила супруга в грудь. Он не выжил.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии полиция задержала 50-летнего жителя станицы Зеленчукской, который попытался сжечь дом соседа из-за ревности.

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      Екатерина Кашурникова
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