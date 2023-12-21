Россиянка встретила соотечественников в Тонга и призналась в желании убежать

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Королевстве Тонга в Полинезии, встретила там соотечественников и призналась в желании убежать от их компании. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница рассказала, что услышала русскую речь, когда бродила с другом по местному рынку. «Но вдруг, будто молотком по голове, мы услышали четкое: "Петя, иди сюда, скотина. Ты куда убежал, сволочь!" О, вот такие русские и сюда добрались, подумала я», — рассказала автор публикации.

Она добавила, что громкие разговоры россиян привлекли внимание и жителей королевства. «Наши очень выделялись среди местных. Пляжная одежда, аксессуары, очки, большое пляжные сумки, купальники, торчащие из-под одежды — так местные не одеваются», — пояснила Ершова.

Россиянка отметила, что они с другом предпочли избежать контактов с соотечественниками, предположив, что их взгляды и образы жизни сильно отличаются.

«Уверяю, та семья потратила более полумиллиона рублей, чтобы только добраться сюда, когда как мы потратили около 30 тысяч рублей на билеты до Тонга за двоих (и два года в пути до этого). Но даже не в этом дело, а в нашем общем видении на жизнь. Просто мы другие люди», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Индии и удивилась одному необычному явлению на улицах Варанаси. По словам путешественницы, в этом городе часто можно встретить людей, которые специально уродуют себя, чтобы заработать с прохожих деньги.

