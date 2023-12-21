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18:48, 21 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали модную одежду на зиму

Дизайнер Зверева посоветовала россиянкам носить трикотажные костюмы зимой

Фото: Lukas Martynas Janosek / Unsplash

Дизайнер одежды и fashion-иллюстратор Ольга Зверева назвала россиянкам модную одежду на зиму. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

Эксперт посоветовала носить трикотажный костюм из плотного качественного материала, который создает красивые драпировки. «При выборе комплекта стоит обратить внимание на то, чтобы между телом и одеждой был "воздух". Идеально, когда ладонь свободно проходит между ними. Рукав можно выбрать спущенный или реглан, оба варианта создают расслабленный силуэт. Брюки предпочтительны с высокой посадкой», — уточнила она.

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При этом специалистка порекомендовала придерживаться базовых оттенков серого, молочного и карамельного цветов. «Если вы уже обладаете подобным комплектом в базовом цвете, то можно рассмотреть варианты ярких расцветок: морковный, травянисто-зеленый, терракотовый, васильковый синий. Любой благородный и, самое главное, идущий вам цвет», — подчеркнула Зверева.

Кроме того, собеседница издания призвала избегать изделий крупной рыхлой вязки, страз, рукавов-фонариков и чрезмерно ярких принтов. Также она добавила, что неуместно будут смотреться отвисшие накладные карманы, контрастные пуговицы, фасон в облипку, цветные вставки и шнурки. «Мимо таких комплектов лучше проходить, не задумываясь», — заключила она.

Ранее россиянкам посоветовали самые модные цвета в одежде для встречи Нового года. В первую очередь стилист Олег Борха призвал присмотреться к нарядам зеленых тонов, поскольку они символизируют обновление и гармонию.

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      Екатерина Ештокина
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