Российский турист сломал ногу в отеле Турции и потребовал за это миллион рублей

«Турдом»: россиянин сломал ногу в Турции и решил засудить туроператора

Российский турист сломал ногу во время отдыха в отеле Турции и решил отсудить у туроператора миллион рублей. Об этом сообщает «Турдом».

По информации издания, мужчина получил перелом со смещением, поскользнувшись на полу гостиницы. Он подчеркнул, что уборщица пролила воду из ведра, но не поставила табличку с предупреждением. В отеле отвергли обвинения, объяснив, что инцидент произошел неумышленно.

Вернувшись на родину, турист подал в суд на туроператора, потребовав вернуть стоимость тура (125 тысяч рублей), компенсировать моральный вред (150 тысяч рублей) и ущерб здоровью (800 тысяч рублей).

Туроператор, в свою очередь, отказал мужчине в возмещении средств.

Ранее российский турист передумал лететь в Египет, отменив в последний день покупку, и попал под суд.