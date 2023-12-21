Системы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS

Российские системы ПВО сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам политика, тактическую баллистическую ракету, произведенную в США, удалось сбить над акваторией Азовского моря.

«Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — заключил глава российского региона.

Днем 21 декабря Крымский мост перекрыли в связи с работой системы противовоздушной обороны, которая атаковала цели в районе объекта. По предварительным данным, каких-либо повреждений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.