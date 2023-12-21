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22:34, 21 декабря 2023Спорт

СКА в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ

СКА в третий раз подряд обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА на своей площадке обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей отличились Артем Сергеев, Мрат Хайруллин, Максим Федотов, Павел Дедунов, Арсений Грицюк и Борна Рендулич. У ЦСКА шайбы на счету Сергея Плотникова и Артема Барабоши.

СКА одержал третью победу над ЦСКА подряд. Петербургский клуб набрал 55 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА имеет в активе 46 очков и занимает шестую позицию.

Обе команды находятся в зоне плей-офф. В следующий раз клубы встретятся 27 декабря, на этот раз игра пройдет в Москве.

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      Алексей Гусев
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