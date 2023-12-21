Следователи показали на видео поврежденный взрывом газа жилой дом в Татарстане

Последствия взрыва в многоквартирном доме в Татарстане показали на видео

Следственный комитет Росси (СКР) опубликовал в Telegram видео с поврежденным взрывом газа жилой дом в Татарстане.

На кадрах видно, что центр двухэтажного многоквартирного жилого дома получил сильные повреждения. Больше всего досталось второму этажу, где, судя по кадрам, и произошел взрыв смеси бытового газа. Возле здания работают следователи и криминалисты, которые детально фиксируют последствия ЧП.

Утром 21 декабря в поселке Осиново Зеленодольского района в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Следователи возбудили уголовное дело.