Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 21 декабря 2023Силовые структуры

Следователи показали на видео поврежденный взрывом газа жилой дом в Татарстане

Последствия взрыва в многоквартирном доме в Татарстане показали на видео

Следственный комитет Росси (СКР) опубликовал в Telegram видео с поврежденным взрывом газа жилой дом в Татарстане.

На кадрах видно, что центр двухэтажного многоквартирного жилого дома получил сильные повреждения. Больше всего досталось второму этажу, где, судя по кадрам, и произошел взрыв смеси бытового газа. Возле здания работают следователи и криминалисты, которые детально фиксируют последствия ЧП.

Утром 21 декабря в поселке Осиново Зеленодольского района в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Следователи возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях

      Китай выступил против внесения Украиной компании CRCC в список спонсоров войны

      Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

      Следователи показали на видео поврежденный взрывом газа жилой дом в Татарстане

      В РЖД оценили действия поездной бригады состава Томск — Адлер

      В России уменьшился средний размер автокредита

      Полиция задержала обокравших в Подмосковье дом сенатора от Алтая

      Более 100 тысяч жителей новых регионов остались без света

      Собчак заметили на вечеринке Ивлеевой без бюстгальтера в прозрачном платье

      Киберспортивная команда отреагировала на дисквалификацию из-за россиян в составе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости