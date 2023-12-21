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20:41, 21 декабря 2023Силовые структуры

Участника российской ОПГ осудили за попытку сбыть 20 килограммов наркотиков

В Новосибирске осудили на девять лет участника ОПГ за попытку сбыть наркотики

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил участника организованной преступной группы (ОПГ) к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта более 20 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 УК РФ. Во время задержания у него изъяли запрещенные вещества. Их также нашли и изъяли у него дома и в тайниках на территории Новосибирской области.

По версии следствия, в 2021-2023 годах подсудимый, действуя в составе ОПГ, через тайники получил наркотики массой более 20 килограммов. Он должен был передать их другим членам группировки, действующим на территории Красноярского края, Иркутской и Новосибирской областей, для последующего сбыта.

Ранее российские полицейские изъяли свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP у наркогруппировки, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в двух регионах.

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      Варвара Митина
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