Участника российской ОПГ осудили за попытку сбыть 20 килограммов наркотиков

В Новосибирске осудили на девять лет участника ОПГ за попытку сбыть наркотики

В Новосибирске суд приговорил участника организованной преступной группы (ОПГ) к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта более 20 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 УК РФ. Во время задержания у него изъяли запрещенные вещества. Их также нашли и изъяли у него дома и в тайниках на территории Новосибирской области.

По версии следствия, в 2021-2023 годах подсудимый, действуя в составе ОПГ, через тайники получил наркотики массой более 20 килограммов. Он должен был передать их другим членам группировки, действующим на территории Красноярского края, Иркутской и Новосибирской областей, для последующего сбыта.

Ранее российские полицейские изъяли свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP у наркогруппировки, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в двух регионах.