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21:02, 21 декабря 2023Из жизни

Учительница принесла в школу змею ради популярности в сети

NDTV: в Индии учительница принесла в школу змею ради просмотров в сети

Фото: Unsplash

В Индии учительница начальной школы принесла в класс полутораметровую змею ради популярности в социальной сети. Об этом сообщает NDTV.

Женщина по имени Нишу из штата Уттар-Прадеш пришла в школу со змеей, чтобы снять ролик и выложить его в сеть. Таким образом она надеялась собрать множество просмотров. Нишу положила змею на шею, а затем попросила детей сделать то же самое и сфотографировала их. В настоящее время точно неизвестно, была ли рептилия ядовитой.

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Отмечается, что за безопасностью следил заклинатель змей. Несмотря на это, власти всерьез обеспокоились поступком Нишу после того, как обнаружили одну из фотографий со змеей в сети. Учительницу допрашивают, чтобы выяснить, зачем она подпустила детей к опасному пресмыкающемуся.

Ранее семья из США сделала неожиданную находку в шкафу для одежды на своей лодке. Хозяева лодки предположили, что рептилия заползла внутрь, спасаясь от плохой погоды.

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      Алиса Удовик
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