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16:23, 15 декабря 2023Из жизни

Семья обнаружила крупную змею в ящике с носками

UPI: в США семья обнаружила в ящике с носками змею

Кадр: WPLG Local 10 / YouTube

Семья из США сделала неожиданную находку в шкафу для одежды на своей лодке. Об этом сообщает UPI.

Во Флориде семья, живущая в плавучем доме, обнаружила крупную змею в ящике для носков. Это оказалась желтая крысиная змея, также известная как лазающий полоз. Хозяева лодки предположили, что змея заползла внутрь, спасаясь от плохой погоды.

Они позвали в гости приятеля, чтобы он вытащил незваного гостя из ящика, но змея сумела укусить его за кисть. Травма оказалась незначительной. Кроме того, полозы — не ядовиты. После этого рептилию удалось вернуть в естественную среду обитания.

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      Антонина Черташ
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