В Бразилии одобрили законопроект об учреждении «Дня короля Пеле»

Палата депутатов Бразилии одобрила законопроект об учреждении «Дня короля Пеле»

Палата депутатов Бразилии (нижняя палата конгресса страны) одобрила законопроект об учреждении «Дня короля Пеле». Об этом сообщает Estadao.

Праздник посвящен трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле, его предлагается отмечать 19 ноября по всей стране. В 1969 году в этот день бразилец забил тысячный гол в карьере. Теперь текст законопроекта будет направлен на утверждение в сенат.

В апреле имя Пеле включили в словарь португальского языка. Оно было внесено как синоним слова «лучший».

Пеле ушел из жизни 29 декабря прошлого года в возрасте 82 лет после отказа внутренних органов. Бразилец — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.