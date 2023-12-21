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17:07, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

МВД и Роскомнадзор попросили проверить вечеринку Ивлеевой

Депутат Бутина попросила МВД и Роскомнадзор дать оценку вечеринке Ивлеевой

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина попросила МВД и Роскомнадзор проверить вечеринку, организованную блогершей Анастасией Ивлеевой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Министерство культуры России с просьбой дать оценку вечеринке Ивлеевой. Депутат попросила проверить, не нарушило ли мероприятие закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее на мероприятие Ивлеевой отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обвинила организаторов в цинизме и отметила, что проводить такие вечера, пока идет спецоперация на Украине, неприемлемо.

Также о вечеринке высказались представители Русской православной церкви (РПЦ). Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что мероприятие требует оценки компетентных органов.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили многие звезды российского-шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, светскую встречу резко раскритиковали журналист Владимир Соловьев, военный корреспондент Александр Коц и другие.

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