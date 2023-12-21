В Конгрессе США рассказали о плане Б по продолжению финансирования Украины

Конгрессмен Куигли: у демократов есть план Б по финансированию Украины

У представителей Демократической партии в Конгрессе США есть план Б для продолжения финансирования Украины. Об этом рассказал член Палаты представителей Майк Куигли в интервью изданию «Голос Америки» (признано в России иностранным агентом).

«Мы исследуем это. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе», — заявил конгрессмен.

По его словам, есть и другие варианты, позволяющие выделить финансирование на три-четыре месяца, но это «ужасный план Б», и он «далеко не так хорош, как первый».

Ранее стало известно, что Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не приняв пакет военной помощи для Украины. При этом отмечается, что переговоры обеих партий продолжаются и, скорее всего, стороны придут к консенсусу.