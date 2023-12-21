Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:46, 21 декабря 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали о системе управления пусками «Союзов-2»

На Восточном испытали автоматизированную систему управления пусками «Союзов-2»

Фото: Артем Геодакян / POOL / РИА Новости

На космодроме Восточный создали автоматизированную систему управления подготовкой и пуском ракет-носителей «Союз-2». Об этом заместитель гендиректора «Роскосмоса» по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин рассказал ТАСС.

«В составе космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный создана и отработана в ходе летных испытаний автоматизированная система управления подготовкой и пуском. Она обеспечивает взаимосвязанное управление выполнением технологических операций по подготовке ракет-носителей на техническом и стартовом комплексах космодрома Восточный в соответствии с утвержденным планом-графиком», — сказал он.

Материалы по теме:
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023
«Эту ракету мы создавали по его указанию» Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
«Эту ракету мы создавали по его указанию»Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
4 октября 2023

Лопатин добавил, что «Роскосмос» также внедрил новые версии программно-математического обеспечения для оптимизации технологий проверок системы управления ракетой.

Ранее в декабре стало известно, что в 2028 году на космодроме Восточный будет завершено создание филиала Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Де-юре офис филиала уже работает на космодроме.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      Врач перечислил самые полезные для мозга продукты

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Россия увеличила вывоз пиломатериалов в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости