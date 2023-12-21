В «Роскосмосе» рассказали о системе управления пусками «Союзов-2»

На Восточном испытали автоматизированную систему управления пусками «Союзов-2»

На космодроме Восточный создали автоматизированную систему управления подготовкой и пуском ракет-носителей «Союз-2». Об этом заместитель гендиректора «Роскосмоса» по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин рассказал ТАСС.

«В составе космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный создана и отработана в ходе летных испытаний автоматизированная система управления подготовкой и пуском. Она обеспечивает взаимосвязанное управление выполнением технологических операций по подготовке ракет-носителей на техническом и стартовом комплексах космодрома Восточный в соответствии с утвержденным планом-графиком», — сказал он.

Лопатин добавил, что «Роскосмос» также внедрил новые версии программно-математического обеспечения для оптимизации технологий проверок системы управления ракетой.

Ранее в декабре стало известно, что в 2028 году на космодроме Восточный будет завершено создание филиала Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Де-юре офис филиала уже работает на космодроме.