В России появилась вакансия для человека с опытом отшельничества

В Карелии открылась вакансия смотрителя острова на Ладожском озере

В Карелии открылась вакансия смотрителя острова на Ладожском озере, на эту должность ищут человека с опытом отшельничества. Вакансия появилась на портале HeadHunter.

Из описания вакансии следует, что будущему смотрителю острова придется работать круглогодично и не один год. Кандидат должен иметь собственную экипировку, быть неприхотливым в быту, трудолюбивым и изобретательным. Кроме того, от кандидата ожидают любви к природе и знания правил поведения при встрече с дикими животными.

В обязанности смотрителя острова будут входить изучение острова и его природы, мелкие строительные работы, заготовка дров и поддержание островной инфраструктуры.

«В этом году условия полевые: биотуалет на улице, электричество от бензогенератора, баня в поселке», — предупреждают кандидатов работодатели. При этом отмечается, что вскоре условия улучшат.

Работодатель подчеркивает, что у будущего смотрителя будет возможность наслаждаться природой, рыбной ловлей, охотой, рыбалкой и сбором ягод. Заработная плата в вакансии не указана.

Ранее сообщалось, что в самом северном поселке России открыли вакансию с зарплатой в 120 тысяч рублей.