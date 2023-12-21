69-я параллель
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17:45, 21 декабря 202369-я параллель

В России появилась вакансия для человека с опытом отшельничества

В Карелии открылась вакансия смотрителя острова на Ладожском озере

Фото: Unsplash

В Карелии открылась вакансия смотрителя острова на Ладожском озере, на эту должность ищут человека с опытом отшельничества. Вакансия появилась на портале HeadHunter.

Из описания вакансии следует, что будущему смотрителю острова придется работать круглогодично и не один год. Кандидат должен иметь собственную экипировку, быть неприхотливым в быту, трудолюбивым и изобретательным. Кроме того, от кандидата ожидают любви к природе и знания правил поведения при встрече с дикими животными.

В обязанности смотрителя острова будут входить изучение острова и его природы, мелкие строительные работы, заготовка дров и поддержание островной инфраструктуры.

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«В этом году условия полевые: биотуалет на улице, электричество от бензогенератора, баня в поселке», — предупреждают кандидатов работодатели. При этом отмечается, что вскоре условия улучшат.

Работодатель подчеркивает, что у будущего смотрителя будет возможность наслаждаться природой, рыбной ловлей, охотой, рыбалкой и сбором ягод. Заработная плата в вакансии не указана.

Ранее сообщалось, что в самом северном поселке России открыли вакансию с зарплатой в 120 тысяч рублей.

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      Марк Леонов
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