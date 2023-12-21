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02:54, 21 декабря 2023Россия

В российском регионе более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу

Бусаргин: в Саратове более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Саратовской области более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний. Об этом рассказал глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Организованная группа ехала поездом Тюмень-Адлер, в нем находилось 125 детей, отдыхавших в лагере, в сопровождении взрослых.

Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медицинской помощью из-за повышения температуры у одного из детей. Сопровождающие группу медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия, была развернута мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Всех несовершеннолетних осмотрели врачи. Их централизованно доставили на автобусах в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие заболеваний и при необходимости оказать помощь, сообщил Бусаргин.

Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора. Медицинское учреждение полностью готово к приему пациентов.

Ранее Депздрав Москвы опроверг сообщения о скрытой пневмонии у школьников. Как сообщили чиновники, в этом сезоне заболеваемость скрытой пневмонией не превышает показателей предыдущего.

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      Марина Совина
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