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10:08, 21 декабря 2023Мир

В США рассказали о способности Путина манипулировать Трампом

Экс-сотрудник Белого дома Хилл: Путин знает, как можно манипулировать Трампом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент России Владимир Путин знает, как можно манипулировать бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. О способности российского лидера влиять на американского политика в случае его возвращения на пост президента рассказала бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, сообщает The Guardian.

По ее словам, Россия может использовать возможную победу Трампа как своего рода предупреждение, чтобы «напугать украинцев, европейцев, остальной мир». Она считает, что Путин вполне уверен, учитывая его прошлый опыт общения с Трампом, что тот быстро попытается решить конфликт на Украине в свою пользу.

«Очевидно, что у Путина уже некоторое время есть номер Трампа, он знает, как им манипулировать. Он очень хорошо владеет искусством лести по отношению к Трампу и рассматривает его как актив во многих отношениях», — сказала Хилл.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC заявил, что предложение бывшего президента США решить конфликт на Украине за один день является слишком простым для такой сложной проблемы. При этом он не стал комментировать, можно ли достичь мирного решения с действующим лидером США Джо Байденом.

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      Семен Александров
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