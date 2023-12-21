Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:13, 21 декабря 2023Наука и техника

В США утроят производство станций для «летающих радаров» E-7

Defense One: в США утроят производство РЛС для новых самолетов ДРЛОиУ E-7

Кадр: Military News / YouTube

Американская компания Northrop Grumman планирует утроить производство радиолокационных станций (РЛС) для новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-7 Wedgetail. Об этом пишет Defense One.

«Пять месяцев назад Военно-воздушные силы США ожидали, что установленный сверху радар E-7 Wedgetail станет уязвимым элементом в производстве самолета командования и управления нового поколения. Теперь Northrop Grumman заявляет, что у нее есть план построить радары в три раза быстрее», — отметили в публикации.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В Boeing заявили, что будут производить четыре самолета в год «когда программа заработает», однако продолжаются переговоры об увеличении объемов выпуска до шести машин. Вице-президент Northrop Grumman Эд Грибель отметил, что компания сможет обеспечить самолеты радарами. По его словам, инвестиции в инфраструктуру и специалистов позволят достичь требуемых объемов выпуска «летающих радаров».

Как пишет издание, ВВС США хотят получить E-7 как можно быстрее, поскольку они нужны для операций в Индо-Тихоокеанском регионе, а устаревшие самолеты ДРЛОиУ E-3 Sentry начали списывать.

В марте издание Defense News писало, что Boeing E-7, оснащенный РЛС с активной фазированной решеткой Multi-role Electronically Scanned Array, сможет непрерывно наблюдать за несколькими целями.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      Стало известно о смерти одного из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах

      Врач перечислил самые полезные для мозга продукты

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости