В США утроят производство станций для «летающих радаров» E-7

Defense One: в США утроят производство РЛС для новых самолетов ДРЛОиУ E-7

Американская компания Northrop Grumman планирует утроить производство радиолокационных станций (РЛС) для новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-7 Wedgetail. Об этом пишет Defense One.

«Пять месяцев назад Военно-воздушные силы США ожидали, что установленный сверху радар E-7 Wedgetail станет уязвимым элементом в производстве самолета командования и управления нового поколения. Теперь Northrop Grumman заявляет, что у нее есть план построить радары в три раза быстрее», — отметили в публикации.

В Boeing заявили, что будут производить четыре самолета в год «когда программа заработает», однако продолжаются переговоры об увеличении объемов выпуска до шести машин. Вице-президент Northrop Grumman Эд Грибель отметил, что компания сможет обеспечить самолеты радарами. По его словам, инвестиции в инфраструктуру и специалистов позволят достичь требуемых объемов выпуска «летающих радаров».

Как пишет издание, ВВС США хотят получить E-7 как можно быстрее, поскольку они нужны для операций в Индо-Тихоокеанском регионе, а устаревшие самолеты ДРЛОиУ E-3 Sentry начали списывать.

В марте издание Defense News писало, что Boeing E-7, оснащенный РЛС с активной фазированной решеткой Multi-role Electronically Scanned Array, сможет непрерывно наблюдать за несколькими целями.