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17:19, 21 декабря 2023Мир

В Венгрии опровергли сговор с Турцией по вопросу вступления Швеции в НАТО

Орбан: турецко-венгерского соглашения о вступлении Швеции в НАТО нет
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг существование сговора между Будапештом и Анкарой по поводу вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. Он заявил, что страны будут самостоятельно решать данный вопрос, пишет ТАСС.

«Турецко-венгерского соглашения о вступлении Швеции в НАТО нет», — подчеркнул Орбан, комментируя слухи о том, что страны намерены синхронизировать прием королевства в блок.

По словам венгерского премьера, правительство давно направило депутатам парламента на ратификацию соглашение по поводу членства Швеции, однако «они пока не горят желанием» выносить этот вопрос на голосование.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг понадеялся, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в блоке без дальнейших промедлений. По его словам, вступление Стокгольма сделает весь альянс сильнее.

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