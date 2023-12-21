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11:49, 21 декабря 2023Бывший СССР

В России высказались о возможности рождественского перемирия с Украиной

Депутат Чепа назвал возможным рождественское перемирие с Украиной

Фото: Thomas Peter / Unsplash

Вероятность рождественского или новогоднего перемирия России и Украины существует, но для этого необходимо соответствующее желание украинской стороны. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что Россия всегда была открыта к переговорам.

«Я думаю, что перемирие возможно. Только нужно стремление, желание того, чтобы это было исполнено, — сказал политик. — Про украинскую сторону говорить трудно — руководство там исполняет волю других людей. И насколько [согласие на перемирие] будет им подконтрольно, не знаю».

Чепа также не исключил риск обмана российской стороны, переход Украины к боевым действиям, несмотря на объявленное перемирие.

«Мы и до этого использовали все возможности, предлагали мир украинской стороне. Она использовала это для передислокации войск. Россия всегда готова к переговорам, заявляла об этом с самого начала», — подчеркнул депутат.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пообещал, что США не станут диктовать Украине условия перемирия. Он отметил, что только президент страны Владимир Зеленский и украинский народ должны определять условия мирных переговоров.

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