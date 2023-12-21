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09:44, 21 декабря 2023Среда обитания

Волочкова избавится от последней квартиры в Астрахани

Волочкова выставила на продажу последнюю квартиру в Астрахани

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою последнюю квартиру в Астрахани. Об этом танцовщица сообщала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Волочкова опубликовала фото подоконника к квартире, о которой идет речь. «И все же я решила продавать единственную оставшуюся самую большую квартиру в Астрахани. В ЖК “Паруса” с прекрасным видом на Волгу. Для меня это пассивный актив. А кто-то будет счастлив в этой квартире», — написала звезда.

Прежде балерина владела более чем 20 квартирами в российском городе. Недвижимость досталась ей от бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина. Несколько лет назад Волочкова продала остальные объекты недвижимости в 2020 году, оставив только один.

В марте Волочкова ответила на вопрос о переезде дочери. Балерина заявила, что 17-летняя Ариадна давно сменила съехала от нее и живет самостоятельно.

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      Александра Качан
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