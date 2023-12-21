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14:30, 21 декабря 2023Забота о себе

Врач назвала причины бесконечного насморка

Врач общей практики Беляева: причиной хронического ринита может быть менопауза

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Даже после излечения от ОРВИ и гриппа насморк может продолжаться в течение долгого времени, рассказала врач общей практики Мария Беляева. Причины бесконечного насморка она назвала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По ее словам, к наиболее частым причинам хронического ринита относятся воспалительные и невоспалительные изменения ЛОР-органов: кисты, полипы, искривление перегородки носа. Кроме того, продолжила Беляева, у человека может начаться медикаментозный ринит на фоне неконтролируемого приема сосудосуживающих средств.

Кроме того, на длительность насморка могут влиять индивидуальная непереносимость краски, духов, растворителей, табака и других химических соединений, изменения погоды, сырость или приход холодов, отметила врач. «Также эти симптомы могут вызываться приемом лекарственных веществ: оральных контрацептивов, средств для улучшения потенции, гипотензивных средств. А иногда причиной хронического ринита являются изменения гормонального фона, менопауза или беременность», — резюмировала Беляева.

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      Александра Лисица
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