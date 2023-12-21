Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! пожаловалась на нехватку сна

Российский продюсер Яна Рудковская пожаловалась на нехватку сна. На эту тему она высказалась в новом интервью журналу Hello.

48-летняя знаменитость в разговоре с изданием призналась, что ей не хватает 24 часа в сутках из-за множества дел. «Если бы можно было меня раздесятерить, я навела бы шороху на этой планете! Считаю, что залог успеха — в том, чтобы хотеть, уметь, делать», — высказалась она.

По словам бизнесвумен, она устает из-за тяжелого графика, а также по причине того, что мало спит. «Но даже когда выбираюсь на отдых на какие-нибудь острова, продолжаю работать. Я всегда с телефоном в руках, решаю какие-то дела. Сплю мало — пять-шесть часов. Ложусь поздно, встаю в 8-9 утра», — заключила собеседница.

В ноябре Яна Рудковская вышла в свет в десятикилограммовом наряде. Знаменитость появилась на публике в сером мини-платье и длинной черно-серой накидке марки Georges Hobeika. Предметы гардероба были украшены объемными блестящими цветами.