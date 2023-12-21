Захарова ответила на высказывания Прилепина об Узбекистане

Захарова заявила, что слова Прилепина про Узбекистан являются его личным мнением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане его личным мнением, которое не отражает официальную позицию Москвы. Ее слова приводятся на сайте дипведомства.

Дипломат заявила, что страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув, что это «просто красивая фраза». «Они действительно находятся на подъеме, на что указывают впечатляющие итоги официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в нашу страну в октябре», — ответила она.

Захарова отметила, что Россию и Центральную Азию объединяют общая история, страны готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами, в частности, взаимной поддержкой в период коронавируса, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в регионе.

Говоря о миграционной теме, Захарова подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа отвечает интересам как России, так и государств-экспортеров услуг. Сейчас ведется работа над комплексом мер для придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера.

Ранее Прилепин заявил, что к территории России нужно присоединить территории бывшего СССР и привел в качестве примера Узбекистан. После этого Министерство иностранных дел республики вызвало российского посла в стране Олега Мальгинова.