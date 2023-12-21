Звезда «Холопа» станет матерью во второй раз

Звезда фильма «Холоп» Дибцева станет матерью во второй раз

Российская актриса и звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева станет матерью во второй раз. Об этом она рассказала на закрытой премьере картины «Холоп 2», передает «Пятый канал».

Артистка появилась на мероприятии с округлившимся животом, а также сообщила, что на протяжении всего периода беременности она работала, участвуя в съемках фильмов. Дибцева подчеркнула, что во время съемочного процесса второй части «Холопа» она практически не сталкивалась с трудностями, так как роль ей уже была знакома.

«Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где нужно есть все время. А Клим (Шипенко, режиссер проекта — прим. "Ленты.ру") очень много дублей делает, и я каждый дубль должна была есть, есть, есть. И играть еще. Ну, это было, конечно, очень непросто. Но ничего, мы справились», — поделилась актриса.

Пол будущего ребенка звезда «Холопа» не сообщила.

В 2019 году Дибцева родила дочь Серафиму. Тогда актриса находилась в браке с бизнесменом Романом Бочаровым, однако в сентябре уже этого года артистка призналась, что развелась с супругом. О своем новом избраннике Дибцева предпочитает не говорить.

Ранее сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович признался, что боялся сниматься в фильме «Холоп 2».