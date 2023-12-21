Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:30, 21 декабря 2023Культура

Звезда «Холопа» станет матерью во второй раз

Звезда фильма «Холоп» Дибцева станет матерью во второй раз

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российская актриса и звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева станет матерью во второй раз. Об этом она рассказала на закрытой премьере картины «Холоп 2», передает «Пятый канал».

Артистка появилась на мероприятии с округлившимся животом, а также сообщила, что на протяжении всего периода беременности она работала, участвуя в съемках фильмов. Дибцева подчеркнула, что во время съемочного процесса второй части «Холопа» она практически не сталкивалась с трудностями, так как роль ей уже была знакома.

«Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где нужно есть все время. А Клим (Шипенко, режиссер проекта — прим. "Ленты.ру") очень много дублей делает, и я каждый дубль должна была есть, есть, есть. И играть еще. Ну, это было, конечно, очень непросто. Но ничего, мы справились», — поделилась актриса.

Пол будущего ребенка звезда «Холопа» не сообщила.

В 2019 году Дибцева родила дочь Серафиму. Тогда актриса находилась в браке с бизнесменом Романом Бочаровым, однако в сентябре уже этого года артистка призналась, что развелась с супругом. О своем новом избраннике Дибцева предпочитает не говорить.

Ранее сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович признался, что боялся сниматься в фильме «Холоп 2».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

      «Мощный китаец» помог россиянам заработать миллионы рублей

      Минобороны Украины прокомментировало планы мобилизации граждан за границей

      Собчак отреагировала на заявление в прокуратуру по вечеринке у Ивлеевой

      Стоимость перевозки нефти взлетела на фоне обстрелов в Красном море

      Пассажир попытался пронести в самолет пули в детском подгузнике и попался

      Расправившегося с сожительницей и малолетней дочерью россиянина осудили

      Кладоискатель нашел в лесу обрез вместо сокровищ и помог поймать преступника

      На Украине призвали Зеленского больше не надеяться на США

      В России отреагировали на планы Украины вернуть Крым в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости