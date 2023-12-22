Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
23:14, 22 декабря 2023Экономика

«Аэрофлот» завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам

«Аэрофлот» завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам с лизингодателями

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Авиаперевозчик «Аэрофлот» в период с 14 по 21 декабря завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам с несколькими группами лизингодателей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате лизингодатели отозвали требования к российской стороне в отношении данных воздушных судов по страховым полисам, которые выданы российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания "Россия» и ООО "Авиакомпания «Победа».

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» выкупили из лизинга почти два десятка самолетов Airbus, что позволит им совершать рейсы за границу.

S7 Airlines также урегулировал страховой спор по 45 самолетам с лизингодателями. Зарубежные компании также отозвали требования к российским сторонам.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США восхитились действиями российских военнослужащих на Украине

      Задержан замгендиректора «Роскосмоса»

      Чиновника МО Украины задержали за попытку хищения 40 миллионов долларов

      Названо условие для членства Украины в НАТО

      В Лондоне украли дорожный знак с граффити Бэнкси

      «Аэрофлот» завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам

      Военного блогера Подоляку приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

      Герой России заявил о завершении СВО в 2024 году

      Живущие в Германии украинцы назвали свой главный страх

      Военнопленным России и Украины передали письма от родных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости