«Аэрофлот» завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам с лизингодателями

Авиаперевозчик «Аэрофлот» в период с 14 по 21 декабря завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам с несколькими группами лизингодателей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате лизингодатели отозвали требования к российской стороне в отношении данных воздушных судов по страховым полисам, которые выданы российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания "Россия» и ООО "Авиакомпания «Победа».

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» выкупили из лизинга почти два десятка самолетов Airbus, что позволит им совершать рейсы за границу.

S7 Airlines также урегулировал страховой спор по 45 самолетам с лизингодателями. Зарубежные компании также отозвали требования к российским сторонам.