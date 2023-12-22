«Уральские авиалинии» выкупили два десятка иностранных самолетов из лизинга

«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus

«Уральские авиалинии» выкупили из лизинга почти два десятка самолетов Airbus, что позволит им совершать рейсы за границу. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании в Telegram-канале.

Уточняется, что перевозчик завершил страховое урегулирование с ирландским лизингодателем AerCap по 19 воздушным судам. В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне по страховым полисам и договорам лизинга, заключенным с AerCap.

Как уточнили РБК в авиакомпании, это значит, что еще 19 лайнеров «Уральских авиалиний» смогут летать за границу.

При этом в декабре перевозчик сообщил, что планирует расширить полетную программу за рубеж. «С января 2024 года мы восстанавливаем фактически все направления в Азию — Азербайджан, Узбекистан, Армению. Ставим рейсы в Стамбул. Думаю, летом будут чартеры в другие города Турции», — заявил первый заместитель гендиректора компании Кирилл Скуратов.

Ранее стало известно, что другой отечественный перевозчик, S7 Airlines, урегулировал страховой спор по 45 самолетам с лизингодателями. Зарубежные компании также отозвали требования к российским сторонам.