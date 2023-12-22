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12:05, 22 декабря 2023Путешествия

«Уральские авиалинии» выкупили два десятка иностранных самолетов из лизинга

«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

«Уральские авиалинии» выкупили из лизинга почти два десятка самолетов Airbus, что позволит им совершать рейсы за границу. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании в Telegram-канале.

Уточняется, что перевозчик завершил страховое урегулирование с ирландским лизингодателем AerCap по 19 воздушным судам. В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне по страховым полисам и договорам лизинга, заключенным с AerCap.

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Как уточнили РБК в авиакомпании, это значит, что еще 19 лайнеров «Уральских авиалиний» смогут летать за границу.

При этом в декабре перевозчик сообщил, что планирует расширить полетную программу за рубеж. «С января 2024 года мы восстанавливаем фактически все направления в Азию — Азербайджан, Узбекистан, Армению. Ставим рейсы в Стамбул. Думаю, летом будут чартеры в другие города Турции», — заявил первый заместитель гендиректора компании Кирилл Скуратов.

Ранее стало известно, что другой отечественный перевозчик, S7 Airlines, урегулировал страховой спор по 45 самолетам с лизингодателями. Зарубежные компании также отозвали требования к российским сторонам.

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      Мария Борисова
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