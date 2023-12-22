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20:06, 22 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен признак разрушения ледникового щита в Антарктиде

Science: ДНК осьминогов Антарктики указала на скорое разрушение ледников

Фото: Henrique Setim / Unsplash

Ученые изучили ДНК осьминогов, обитающих в холодных водах Антарктики, и обнаружили тревожный признак, указывающий на скорое разрушение ледников в регионе. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Анализ показал, что головоногие моллюски свободно спаривались около 125 тысяч лет назад, что указывает на отсутствие ледникового покрова в регионе. Это, в свою очередь, говорит о том, что Западно-Антарктический ледниковый щит (WAIS) ближе к разрушению, чем считалось ранее, и угрожает долгосрочным повышением уровня моря на 3,3-5 метра, если человечество не сможет удержать антропогенное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных температур.

История генетического смешения антарктических осьминогов показала, что WAIS разрушался в двух отдельных временных точках: первый в середине плиоцена, 3-3,5 миллиона лет назад, в чем ученые уже были уверены, и последний раз в период, называемый последним межледниковьем, от 129 тысяч до 116 тысяч лет назад.

В последнее межледниковье на планете было примерно на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Человеческая деятельность к настоящему времени привела к повышению глобальной температуры на 1,2 градуса Цельсия по сравнению с концом 1700-х годов. Это заставляет предположить, что переломный момент краха ледникового щита близок.

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      Александр Еникеев
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