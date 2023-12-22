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10:03, 22 декабря 2023Бывший СССР

Полковник рассказал об антидроновой системе России

Полковник Матвийчук: Россия создала антидроновые системы на случай крупных атак

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также объяснил, сможет ли Киев произвести миллион беспилотников в следующем году.

«Чтобы выпускать такое количество, нужно иметь хорошие промышленные базы, которых у них нет. Второе: все дроны, которые они выпускают — это сборка. Им поставляют какие-то запчасти, и они их собирают. Все они подвержены ударам наших Военно-космических сил», — отметил специалист.

В то же время Анатолий Матвийчук отметил, что дроны стали реальностью, с которой приходится считаться, поскольку они играют большую роль в военных действиях.

По мере наращивания деятельности Украины с помощью дронов мы будем наращивать все свои противодроновые системы, которые позволяют нам контролировать небо, делать ущерб минимальным

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

«Мы не стоим на месте. Мы разработали великолепные антидроновые системы радиоэлектронного подавления, принудительной посадки. Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) получили более усовершенствованную радиолокационную станцию. Сама система применения изменилась, а гражданская оборона в приграничных зонах — это Брянская область, Тульская, Курская, Белгородская — получила стационарные посты наблюдения за воздухом и возможность сбивать эти дроны», — заключил он.

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