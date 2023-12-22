Полковник рассказал об антидроновой системе России
Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также объяснил, сможет ли Киев произвести миллион беспилотников в следующем году.
«Чтобы выпускать такое количество, нужно иметь хорошие промышленные базы, которых у них нет. Второе: все дроны, которые они выпускают — это сборка. Им поставляют какие-то запчасти, и они их собирают. Все они подвержены ударам наших Военно-космических сил», — отметил специалист.
В то же время Анатолий Матвийчук отметил, что дроны стали реальностью, с которой приходится считаться, поскольку они играют большую роль в военных действиях.
По мере наращивания деятельности Украины с помощью дронов мы будем наращивать все свои противодроновые системы, которые позволяют нам контролировать небо, делать ущерб минимальным
«Мы не стоим на месте. Мы разработали великолепные антидроновые системы радиоэлектронного подавления, принудительной посадки. Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) получили более усовершенствованную радиолокационную станцию. Сама система применения изменилась, а гражданская оборона в приграничных зонах — это Брянская область, Тульская, Курская, Белгородская — получила стационарные посты наблюдения за воздухом и возможность сбивать эти дроны», — заключил он.
Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что страна сможет произвести 50 тысяч FPV-беспилотников уже в декабре. Он отметил, что все производственные мощности готовы, чтобы выполнить план президента страны Владимира Зеленского по созданию миллиона дронов в 2024 году.