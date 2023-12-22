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18:48, 22 декабря 2023Экономика

В России заявили об увеличении числа рабочих мест

Голикова: к 2030 году в России появятся 2,4 миллиона новых рабочих мест

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

К 2030 году в российской экономике появится дополнительно 2,4 миллиона новых рабочих мест. Об этом в ходе определения столиц конкурса «Лучший по профессии» заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году уже сейчас оценивается в 2,4 миллиона. Это значит, что мы развиваемся. Это значит, что задача, которая поставлена президентом страны по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии своей реализации», — пояснила она.

Ранее Голикова заявила, что благодаря господдержке в России удалось трудоустроить 50 тысяч человек, из них 98 процентов — люди до 30 лет. По ее словам, на текущий момент различными формами занятости охвачено более 93 тысяч безработных граждан.

В 2023 году представители крупного российского бизнеса стали больше платить сотрудникам за трудоустройство друзей. Причиной стал дефицит кадров на внутреннем рынке. Подобная практика за последнее время распространилась на большинство ключевых отраслей российской экономики — от нефтегазовой и энергетической до сферы IT. Размер премий за привлеченных сотрудников составил от 6 до 70 тысяч рублей. Самыми востребованными специалистами назвали рабочих и промышленных инженеров.

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      Вячеслав Агапов
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