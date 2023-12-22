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10:32, 22 декабря 2023Забота о себе

Бывший муж Бритни Спирс похудел почти на 20 килограммов после развода

Экс-супруг Бритни Спирс Сэм Асгари похудел после развода почти на 20 килограммов

Кадр: @samasghari

После развода с американской поп-певицей Бритни Спирс фитнес-тренер и модель Сэм Асгари начал активно заниматься в спортзале и похудел на 18 килограммов. Об этом он рассказал Page Six.

Асгари признался, что после расставания со знаменитой супругой он пережил духовную и энергетическую трансформацию, благодаря которой он стал иначе относиться к себе. Теперь, по словам 29-летнего тренера, он проводит много времени в спортзале и старается лучше заботиться о своем здоровье. «Побыть в одиночестве — это действительно хорошая возможность сосредоточиться на себе», — добавил Асгари.

Бывший муж Бритни Спирс подчеркнул, что потеря почти 20 килограммов не была попыткой привлечь внимание бывшей возлюбленной. Свое преображение он назвал проявлением любви к себе. Кроме того, он заверил, что в ближайшее время не собирается заводить новые романтические отношения и хочет сосредоточиться на работе.

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Ранее сообщалось, что 41-летняя Бритни Спирс арендует для экс-супруга апартаменты в Лос-Анджелесе за 10 тысяч долларов, а также планирует выписать ему чек на шестизначную сумму, чтобы завершить бракоразводный процесс. Пара заявила о разводе после 14 месяцев брака в середине августа 2023 года.

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      Екатерина Улитина
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