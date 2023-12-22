Дизайнер призвала срочно убрать из спальни ряд вещей

Эксперт Тычино призвала срочно убрать из спальни декоративные подушки

Из спальни лучше убрать декоративные подушки и ряд других вещей, которые могут помешать владельцу. Избавиться от некоторых предметов призвала эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, передает портал «БелНовости».

По словам Тычино, изобилие декоративных подушек на кровати зачастую мешает заснуть, из-за чего их приходится убирать на тумбу, комод или пол. Специалист считает, что лучше вовсе отказаться от такого украшения, как и от мелкого декора: игрушек, статуэток и небольших сувениров. Такие вещи могут отвлекать внимание перед сном. Здоровому сну также способны помешать техника со световыми индикаторами и зеркало, в котором по ночам отражается уличный свет.

Проблемой может оказаться и корзина для мусора, если класть в нее ватные диски и другие предметы ухода — из-за этого в спальне появится неприятный запах. По той же причине Тычино также не рекомендует ставить в комнате для сна корзину для белья — ее лучше всего установить в ванной комнате.

Ранее дизайнер заявила, что телевизор в спальне мешает сексу, и подверглась критике.