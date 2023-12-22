Экономная женщина переехала в сарай в лесу и превратила его в райское местечко

Экономная британка Сара, желая переехать в собственное жилище, отремонтировала старый сарай в лесу. На ролик в TikTok, в котором женщина показывает, как превратила развалюху в райское местечко, обратило внимание издание The Sun.

По словам Сары, раньше помещение было завалено садовыми инструментами и старыми велосипедами. Теперь, как можно заключить из видеоролика женщины, о прошлом ее дома не напоминает ничего. Сейчас это уютное бунгало с видом на лес из кухонной зоны с отделанной под мрамор рабочей поверхностью и бирюзовыми шкафами с золотыми ручками.

В небольшом доме блогерши хватило места для ее коллекции кактусов, кровати, телевизора и кошачьих домиков с когтеточкой. Здесь также есть уборная с унитазом и раковиной.

Ранее проживающая в бывшем здании церкви американская тиктокерша Саманта Штольц показала особенности дома, выдающую его историю. О прошлом дома говорят необычные детали — оригинальные высокие витражные окна, три ланцетовидных узких окна в спальне, спиральная лестница на второй этаж и остроконечная входная дверь.