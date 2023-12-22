Греф выступил за приватизацию в России

Греф: приватизация крупных компаний повысила бы привлекательность рынка акций

Подавляющее большинство российских государственных компаний могли бы быть приватизированы, считает глава Сбера Герман Греф. Его цитирует ТАСС.

В том числе приватизировать могут и Сбер, добавил Греф. «Мы — очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — констатировал он.

При этом средства от приватизации должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов в России, уверен глава Сбера. Например, если государство когда-нибудь приватизирует 25 процентов Сбера (достаточный порог для контроля государства), это бы повысило инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок, заключил он.

За приватизацию ранее также выступил глава ВТБ Андрей Костин. Однако он считает, что речь идет именно о конкретных случаях, поскольку «широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать». Также, по его мнению, идея приватизации как потенциальный источник бюджетных средств неактуальна.

