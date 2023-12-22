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18:58, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор начал удалять фото с голой вечеринки Ивлеевой

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в кадрах с вечеринки Ивлеевой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в кадрах с голой вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с голой вечеринки Ивлеевой, размещенных в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — заявил депутат. Он также выразил надежду на то, что МВД возбудит в отношении организаторов мероприятия административные дела о пропаганде ЛГБТ.

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Ранее стало известно, что рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой полностью голым и с носком, прикрывающим половые органы, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Кроме того, сообщалось, что силовики проводят задержание двоих мужчин, которые целовались на мероприятии Ивлеевой. Уточнялось, что им грозят арест и штраф.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, возмутили многих россиян. Представители общественных организаций попросили прокуратуру проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ. На второй день вечеринки в клуб приехала полиция.

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      Маргарита Щигарева
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