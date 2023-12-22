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19:40, 22 декабря 2023Россия

Названы молодежные столицы России в 2024 году

Кириенко: в 2024 году молодежными столицами России станут Москва и Владивосток

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В рамках международной выставки-форума «Россия» прошла церемония вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», во время которой были названы молодежные столицы России в 2024 году. Объявлял победителей первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Городами, получившими титул молодежной столицы России-2024, стали Москва и Владивосток. Кириенко поблагодарил всех участников за активность и отдельно выделил Нижний Новгород, пример которого в 2023 году «подтолкнул всех остальных».

«Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — сказал он.

Таким образом, в 2024 году Москва и Владивосток примут крупные молодежные события, а в городах-лауреатах — Красноярске, Омске и Мурманске — будут созданы дополнительные возможности для молодежи.

По итогам оценки жюри за звание молодежной столицы страны боролись пять городов: Омск, Владивосток, Москва, Красноярск, Мурманск. Всего, по словам Кириенко, за города было отдано 1,3 миллиона голосов. Москва получила чуть больше 342 тысяч голосов, Владивосток — порядка 339 тысяч, Омск — около 191 тысячи, Мурманск и Красноярск — по 172 тысячи и 117 тысяч голосов соответственно.

Ранее президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Российский лидер до 27 декабря поручил правительству сформировать оргкомитет для проведения Года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования необходимых для этого мероприятий.

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