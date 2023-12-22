Клуб РПЛ занял восьмое место в мире по среднему росту игроков

«Урал» занял восьмое место в мире по среднему росту футболистов

Екатеринбургский «Урал» попал в топ-10 клубов мира по среднему росту футболистов. Об этом сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) занял восьмое место в рейтинге, средний рост его игроков составляет 186,3 сантиметра. Самым высокорослым оказался венгерский «Хечкемет» (187,13 сантиметра). На втором месте расположился немецкий Хоффенхайм (186,92 сантиметра), а тройку замкнул еще один клуб из Германии — «Шальке» (186,83 сантиметра).

Самой низкорослой командой признали японскую «Саган Тосу» (174,18 сантиметра). CIES Football Observatory проанализировал составы команд из 55 лиг мира.

«Урал» в нынешнем сезоне набрал 19 очков в 18 турах чемпионата России. Команда находится на 12-м месте в РПЛ.