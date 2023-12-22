Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эмполи
Сегодня
20:30 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
21:00 (Мск)
Флуминенсе
Клубный чемпионат мира - 2023|Финал
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:29, 22 декабря 2023Спорт

Клуб РПЛ занял восьмое место в мире по среднему росту игроков

«Урал» занял восьмое место в мире по среднему росту футболистов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» попал в топ-10 клубов мира по среднему росту футболистов. Об этом сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) занял восьмое место в рейтинге, средний рост его игроков составляет 186,3 сантиметра. Самым высокорослым оказался венгерский «Хечкемет» (187,13 сантиметра). На втором месте расположился немецкий Хоффенхайм (186,92 сантиметра), а тройку замкнул еще один клуб из Германии — «Шальке» (186,83 сантиметра).

Самой низкорослой командой признали японскую «Саган Тосу» (174,18 сантиметра). CIES Football Observatory проанализировал составы команд из 55 лиг мира.

«Урал» в нынешнем сезоне набрал 19 очков в 18 турах чемпионата России. Команда находится на 12-м месте в РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию обвинили в срыве поставок истребителей для ВСУ. На Украине говорят, что это происходит постоянно

      Новый глава МИД Польши приехал в Киев

      Врач назвала четыре мешающих похудению на диете фактора

      Раскрыта польза низкоуглеводной диеты для диабетиков

      S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями

      В России чиновник за бюджетные деньги перенес детскую площадку к своему дому

      В России заговорили о новом принципе налога на прибыль

      Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

      Бывший президент «Локомотива» рассказал о попытке дать взятку судье

      ВСУ предпочли иностранную бронетехнику украинской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости