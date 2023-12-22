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08:30, 22 декабря 2023Мир

КНДР осудила резолюцию G7 о конфискации российских активов Украине

Yonhap: КНДР осудила передачу Украине активов России странами G7

Фото: Rick Wilking / Reuters

КНДР осудила резолюцию стран «Большой семерки» (G7) о передаче российских активов Украине. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Большая семерка, закрытая группа, уличенная в ослаблении глобальной безопасности и препятствовании независимому развитию других стран вследствие манипуляций США, теперь приступила к грабежу чужих активов средь бела дня», — пишет ЦТАК.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может пойти на ответную конфискацию западных активов в случае, если ФРГ или другие страны Запада решат конфисковать российские активы в пользу Украине.

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      Глеб Бажуткин
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