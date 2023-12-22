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11:01, 22 декабря 2023Экономика

Компании ЕС вынудили продлить ввоз одного вида российской продукции

Spiegel: компании в ЕС вынудили продлить разрешение на ввоз слябов из России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Несколько европейских производителей оказали давление на власти своих стран с целью продлить льготный период для ввоза в Евросоюз (ЕС) российских стальных полуфабрикатов (слябов). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатов.

Изначально льготный период для импорта указанной продукции должен был закончиться осенью 2024 года. Однако, как уточнили дипломаты, под давлением производителей из Бельгии, Чехии и Италии власти ЕС продлили сроки льготного ввоза в регион стальных полуфабрикатов российского происхождения. Требование продлить льготный период было обусловлено тем, что ряд европейских компаний активно используют эту продукцию в производстве.

Высокий уровень потребности производителей ЕС в российских слябах подтверждают статистические данные аналитиков Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer. Так, за последние месяцы доля этой продукции из РФ в структуре европейского импорта выросла примерно до 56 процентов. Эксперты подсчитали, что только в ближайшие несколько лет российские производители заработают на экспорте до 2 миллиардов евро в год.

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На этом фоне генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт раскритиковал проводимую властями ЕС санкционную политику в отношении России. «Невыносимо, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», — заключил он.

В первой половине ноября 2022 года руководство Лондонской биржи металлов (LME) отказалось от идеи ввести запрет на поставки металлов из России. На это решение повлияли в том числе отзывы участников рынка. Аналитики тогда предупредили, что реализовать подобный запрет будет крайне трудно.

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