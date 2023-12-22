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18:55, 22 декабря 2023Экономика

Мировой рост цен на золото объяснили

Аналитик Чернов: цены на золото растут на внешнеполитической неопределенности

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Рост мировых цен на золото, фиксирующийся в конце текущей торговой недели, продолжается на фоне внешнеполитической неопределенности, в том числе сохраняющихся рисков, связанных с атаками хуситов на торговые суда, заявил «Ленте.ру» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«На этой неделе еще одним позитивным драйвером для золота и его производителей стала ситуация в Аденском заливе, создающая риски перебоев поставок различных грузов по Красному морю», — объяснил специалист. Также, отмечает он, повышенный спрос на драгметалл как средство защиты средств от инфляции предъявляют мировые ЦБ.

Цена на золото растет на торгах 22 декабря. На момент написания материала стоимость тройской унции прибавляла 1,2 процента, до 2076 долларов. Дальнейший рост цен на золото будет ограничен историческим максимумом в районе 2151 доллара, считает эксперт. Он полагает, что в ближайшие дни золото продолжит дорожать.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев назвал в числе причин подорожания золота неуверенность людей в дальнейшем развитии событий на геополитической арене, а также утрату позиций долларом.

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      Дмитрий Воронин
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