Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Португалец Томаш Амарал стал новым спортивным директором московского «Спартака»

Португалец Томаш Амарал назначен новым спортивным директором московского «Спартака». Об этом красно-белые объявили на своем сайте.

Он приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Пол Эшуорт, который ранее занимал этот пост, станет техническим директором москвичей.

В российскую команду Амарал пришел из лиссабонской «Бенфики», где занимал должность старшего скаута. До этого он работал ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», — заявил Амарал.

В нынешнем сезоне «Спартак» в 18 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 30 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.