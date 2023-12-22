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16:54, 22 декабря 2023Спорт

Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Португалец Томаш Амарал стал новым спортивным директором московского «Спартака»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Португалец Томаш Амарал назначен новым спортивным директором московского «Спартака». Об этом красно-белые объявили на своем сайте.

Он приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Пол Эшуорт, который ранее занимал этот пост, станет техническим директором москвичей.

В российскую команду Амарал пришел из лиссабонской «Бенфики», где занимал должность старшего скаута. До этого он работал ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», — заявил Амарал.

В нынешнем сезоне «Спартак» в 18 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 30 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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      Алексей Гусев
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