На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

Украинский эксперт Коваленко: Bayraktar стал легкой мишенью на фронте

В условиях эшелонированной воздушной обороны, которую армия России создала в зоне спецоперации (СВО), турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar стал легкой мишенью для российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с изданием NV рассказал украинский эксперт Александр Коваленко.

«Bayraktar в условиях современной эшелонированной ПВО не очень эффективен, потому что это именно такая удобная цель, которая, если заходит в опасную зону воздушного пространства — ее уничтожить очень легко», — пояснил Коваленко.

По мнению военно-политического обозревателя, хотя в начале конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяли турецкие БПЛА, сегодня этому мешает многократно возросшая эффективность российского ПВО. ВСУ могут использовать Bayraktar только в тепличных условиях, вдалеке от линии боевого соприкосновения, считает эксперт.

Ранее на пропажу из зоны СВО турецких БПЛА обратил внимание российский полковник Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что сегодня поставки вооружения из Анкары уже не способны изменить расклад сил на украинском фронте.